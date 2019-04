ANOMALIE in Europa: trend invertito nella prima settimana di Aprile? Uhm...

L'avvento di aprile ha messo le cose a posto a livello europeo? Non proprio.

La prima settimana del nuovo mese ha fatto registrare ancora pesanti anomalie termiche al rialzo e forti deficit idrici su diverse aree del nostro Continente; iniziamo con la mappa delle precipitazioni cadute:

A beneficiare del cambio circolatorio vi sono diverse zone dell'Europa meridionale, tra cui il nord e il centro Italia.

Se però allarghiamo lo sguardo al di la dei nostri confini, notiamo come il gran secco continui a funestare i Paesi dell'Europa orientale e in parte settentrionale dove nell'arco dei 7 giorni non è praticamente piovuto.

Anche dal punto di vista termico le anomalie al rialzo si sono solo spostate, ma non sono state eliminate alla radice dalla nuova circolazione in essere:

Notate come solo la Penisola Iberica, le Isole Britanniche, la Francia occidentale e la Grecia abbiamo registrato valori termici in media o poco al di sotto (1-3°). Il resto d'Europa si barcamena ancora con anomalie al rialzo che su alcuni settori dell'Europa orientale risultano comprese tra i 5 e i 7° (dove vedete il rosso piu acceso).

Vedremo se il restante mese di aprile farà finalmente cambiare le cose...