ANOMALIA termica PAZZESCA la prossima settimana in Italia: sino a 12 gradi sotto la media!

Siamo andati a vedere quanto freddo potrà arrivare.

Siamo andati a vedere dove potrà colpire con maggiore intensità.



Beh, il risultato è stato sorprendente: ci apprestiamo a vivere un'anomalia termica negativa sbalorditiva su gran parte del nostro Paese nel corso della prossima settimana.

Arriverà il freddo, un freddo precoce, che ci coglierà di sorpresa dopo tanti mesi passati al caldo.



Le temperature tra mercoledì 26 e giovedì 27 a 1500m scenderanno di botto, portandosi a 1500m anche sino a 12 gradi al di sotto delle medie. Su tutto il Paese il vento acuirà la sensazione di un freddo fuori stagione, come se l'estate avesse sbagliato a cedere il testimone, passandolo all'inverno anziché all'autunno.



Una simile anomalia prevede che a 1500m i valori possano risultare sotto lo zero lungo gran parte della dorsale appenninica e sull'arco alpino orientale.



Solo al nord-ovest la parziale protezione offerta dall'arco alpino e l'aria particolarmente secca alla fine renderanno meno severo il passaggio stagionale: qui farà freddo soprattutto di notte, ma di giorno si starà bene, vento permettendo.



Al suolo le temperature sulle zone interne e pianeggianti scenderanno sotto i 10°C, nei fondovalle alpini ed appenninici, specie nelle zone riparate del vento, interverranno gelate.



Capitolo NEVE: potrebbero verificarsi nevicate precoci lungo la dorsale appenninica centrale e meridionale e sull'arco alpino orientale: a tal proposito dedicheremo un articolo che ora però appare prematuro.



Ci chiediamo infatti: quanto è attendibile questa evoluzione fredda? Magari in questi termini non si presenterà, ma appare ormai abbastanza probabile un importante ridimensionamento delle temperature.