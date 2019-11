Ancora tempo PERTURBATO in vista, vediamo dove e quando...

Una attiva circolazione di bassa pressione sta interessando in queste ore il nostro Paese, distribuendo precipitazioni sia al nord che al centro ed al sud. In questo momento le aree di pioggia più organizzate stanno interessando nello specifico l'angolo nord-occidentale e la Sicilia, sul tratto di mare a largo di quest'ultima regione, sono in atto alcuni forti temporali ma che nelle prossime ore saranno destinati a salire di latitudine, portandosi fino alle coste meridionali ed occidentali dell'isola. Nella prossima notte forti temporali sono previsti anche sulle coste Ioniche della Calabria, in Basilicata e sulla Puglia. Su queste regioni la Protezione Civile ha emanato uno stato di allerta arancione. Ecco la previsione del modello americano riferita alla prima mattinata di domani, martedì 12 novembre. Il centro motore della depressione sarà ancora ubicato ad ovest della Sicilia, nella zona racchiusa dalla linea nera, le località che più di altre nelle prossime ore potranno sperimentare il passaggio di un forte temporale:

Una ulteriore curiosità di queste ore, il grande calore ancora presente sul Mediterraneo, sta tentando di organizzare quello che in meteorologia viene chiamato TLC (Tropical Like Cyclone), una tempesta a cuore caldo che presenta alcune analogie con gli uragani tropicali. In questo caso la transizione tra una tempesta normale delle medie latitudini ed un TLC, non sembra andare a buon fine, in quanto la nostra depressione verrà ben presto occupata da nuovi apporti di aria fredda, inutile dire che però le immagini satellitari che arrivano in queste ore, suggeriscano quantomeno un tentativo di trasformazione verso una tempesta a cuore caldo:

Allungando nostro sguardo alla seconda metà della settimana, un nuovo affondo di aria fredda artica è previsto raggiungere di gran carriera l'Europa e il Mediterraneo occidentale, dove andrà a consolidarsi una vistosa saccatura pronta a rovinare il tempo previsto sull'Italia nel periodo compreso tra giovedì 14 e domenica 17 novembre. Una nuova perturbazione organizzata potrà nuovamente coinvolgere Mediterraneo centrale, con precipitazioni moderate e costanti al nord soprattutto tra giovedì e venerdì, rovesci e temporali ancora protagonisti al centro e soprattutto al sud tra venerdì, sabato e domenica.