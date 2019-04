Ancora tempo INSTABILE e FRESCO almeno sino al termine della prima metà di aprile

Un nuovo apice di maltempo viene questa sera ipotizzato dai modelli nella previsione a medio termine. Sia il centro di calcolo europeo che la controparte americana, mettono in luce la persistenza di una figura anticiclonica in posizione anomala tra la Penisola Scandinava e l'oceano Nord Atlantico. Con questo tipo di configurazione, il tempo previsto sui settori meridionali d'Europa nonché sullo stivale italiano, non potrà che essere instabile.



La previsione del modello europeo riferita a sabato 13 aprile, mette in luce questa particolare situazione. Fossimo stati durante il periodo invernale, molti appassionati dell'inverno e della neve, avrebbero sobbalzato sulla sedia. Questa carta di previsione, disegna infatti una vera e propria retrogressione di aria fredda continentale:

Il periodo stagionale ormai avanzato, scongiura episodi invernali degni di tal nome. Quello che sarà possibile osservare, è un episodio di maltempo primaverile, accompagnato da temperature particolarmente fresche. La previsione del modello americano riferita a domenica 14 aprile, mette in luce una forte anomalia negativa della temperatura sulle regioni settentrionali:

Soltanto spingendo lo sguardo alla seconda metà di aprile, viene abbozzato un timido tentativo di rinforzo degli anticicloni alle latitudini del mediterranee. Molto probabilmente questo tentativo dell'atmosfera di riportare una condizione duratura di stabilità sull'Europa, non andrà a buon fine.



La previsione del modello europeo riferita a giovedì 18 aprile, mette ancora in luce la persistenza di una circolazione di bassa pressione sull'Europa occidentale. Con questo tipo di situazione, dovremo aspettarci ancora delle nuove precipitazioni specie al nord: