Ancora possibilitÃ  di temporali al nord, sole e caldo al centro ad al sud

Nei prossimi giorni l'Europa dovrà fare i conti con una circolazione di venti occidentali. Sui paesi oltralpe queste correnti saranno inserite in un contesto di instabilità con frequenti annuvolamenti, mentre nell'ambito del Mediterraneo tali correnti saranno inserite in un contesto più anticiclonico con una nuova ondata di caldo pronta ad interessare il centro ed il sud. Questa situazione atmosferica presenta quindi delle caratteristiche profondamente diverse rispetto a quelle che abbiamo potuto sperimentare le scorse settimane, le ondate di caldo non prediligono più l'Europa occidentale ma interessano in maniera più decisa i paesi del Mediterraneo e le regioni meridionali italiane. Ecco la previsione del modello europeo riferita a venerdì 2 agosto:

Le regioni del nord verranno a trovarsi ai margini dell'anticiclone, potranno sperimentare condizioni di tempo instabile lungo la fascia alpina soprattutto tra venerdì e sabato, con temporali che potrebbero conquistare anche le zone di pianura del nord-est. D'altro canto la previsione della pioggia calcolata dal modello europeo per il pomeriggio di venerdì, mette in luce precipitazioni a probabile sfondo temporalesco proprio sull'angolo nord-orientale italiano: