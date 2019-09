Ancora ESTATE al centro-sud, domenica da mare

Come già vi anticipammo nei giorni scorsi l'alta pressione avrà il totale dominio dell'Italia sino al termine del mese e ne approfitterà per regalare gli ultimi giorni caldi da piena estate su tante nostre regioni. Come si evince dall'immagine satellitare sono presenti molte nubi basse sui nostri mari e anche su parte del nord: si tratta di nubi basse che si formano in notturna grazie alla forte escursione termica ormai sempre più marcata man mano che passano i giorni. Queste nubi si diraderanno col passare delle ore e lasceranno spazio al Sole su gran parte d'Italia.

PREVISIONI 29 SETTEMBRE 2019 | La giornata si prospetta stabile su tutta Italia, senza alcun rischio di piogge o temporali. Qualche nube bassa potrebbe persistere sulla Liguria (fenomeno della maccaja), ma su quasi tutta Italia sarà il Sole a dominare incontrastato. Le temperature sono attese in ulteriore lieve aumento nei valori massimi, tanto che sul centro-sud potremo sfiorare o addirittura superare i 30°C (su Lazio, Abruzzo, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia). Insomma si prospetta una giornata pienamente estiva e con le condizioni ideali per trascorrere qualche ora al mare.Al tramonto del Sole le temperature caleranno sensibilmente e la serata si prospetta molto fresca ovunque.