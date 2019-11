Anche nel mite inverno 2006-2007 ci furono momenti invernali con NEVE

Fu un inverno davvero avaro di freddo e neve quello del 2006-2007. L'anticiclone "monstrum" arrivato sotto Natale, l'aria mite affluita da ovest durante la prima decade del gennaio 2007 con addirittura temporali in Valpadana, rarissimi a gennaio.



La ripresa dell'azione stabilizzante dell'anticiclone nella seconda decade del mese fece pensare ad un autentico tracollo stagionale anticipato.

Invece l'antticiclone si spostò verso nord dal 23 in poi, favorendo affondi artici sin nel cuore del Mediterraneo, sia pure non troppo convinti.

Furono però sufficienti per rivedere la neve a bassa quota e in pianura al nord, per determinare forti nevicate su parte dell'arco alpino e poi anche lungo la dorsale appenninica, di cui MeteoLive vi offre i due articoli originali di quei giorni curati da Luca Savorani e Emanuele Latini.

http://meteolive.leonardo.it/news/Amarcord/11/amarcord-dolomiti-da-sogno-un-bianco-natale-2006-nelle-valli-seconda-parte-/19650/

http://meteolive.leonardo.it/news/In-primo-piano/2/quanta-neve-sulle-montagne-romane-/19909/



Insomma anche nel famigerato inverno 2006-2007 ci furono piccoli momenti di gloria invernale, pochissimi, ma sufficienti a ridare un po' di smalto ad una stagione che per il resto non viene certo ricordata con piacere dagli appassionati di neve e freddo.



Comunque sono eloquenti le carte che vi postiamo qui a fianco e devono far riflettere chi continua a scriverci dicendo che l'inverno sprima ancora di cominciare e che è inutile fare qualunque analisi. A questi lettori rassegnati diciamo solo di guardare queste mappe per comprendere come nel volgere di pochi giorni in meteorologia tutto sia in grado di cambiare.