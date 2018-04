Anche le CONTROANALISI del MODELLO EUROPEO promettono instabilità

Dopo il run ufficiale del modello europeo (che abbiamo descritto in questo articolo: http://www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/modello-europeo-stabilit-poca-/72651/) proviamo a sondarne l'affidabilità chiamando in causa la media di tutti gli scenari (ufficiale e non) che compongono il modello medesimo.

La prima mappa mostra la suddetta media prevista per martedì 17 aprile. Se la confrontiamo con la corrispondente corsa ufficiale, notiamo che le due mappe sono quasi sovrapponibili.

Ciò significa che lo scenario imbastito questa mattina dal run ufficiale del modello europeo ha un buon grado di affidabilità; di conseguenza l'instabilità prevista per la settimana prossima sull'Italia potrebbe divenire realtà.

Se ci spingiamo oltre e arriviamo a confutare la mappa imbastita dal run ufficiale del modello nostrano per venerdì 20 aprile, anche in questo caso si nota una sovrapposizione abbastanza lineare delle due mappe.

Ciò significa che anche se la distanza previsionale è impervia, l'ipotesi che una goccia fredda possa interessare l'Italia con moto retrogrado (ovvero da est verso ovest) nella seconda parte della settimana prossima (con molta instabilità al seguito), non è campata in aria. Vedremo...