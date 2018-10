Anatomia di una MAREGGIATA

Quante volte avete assistito ad una mareggiata? Sicuramente per chi abita in prossimità delle coste non è un evento così infrequente, soprattutto in autunno e in inverno. Nella maggior parte dei casi una mareggiata è accompagnata da vento forte, che soffia in genere dal mare verso la costa. In questo caso le onde si "alzano" all'aumentare dell'intensità del vento, dando luogo al cosiddetto mare vivo.

Le onde di mare vivo sono in genere piuttosto corte, irregolari e spesso si rompono alla loro sommità, dando luogo alle famose creste.

Il mare, tuttavia, può presentare onde di altezze considerevoli anche in assenza di vento sul luogo. Questo capita spesso davanti a bacini piuttosto ampi o sulle coste degli oceani. La presenza di burrasche lontane, magari a molte miglia al largo, possono generare onde molto alte, che in seguito si muovono in direzione di aree dove il vento non soffia. In questo caso si parla di mare morto o lungo.

Le onde di mare morto sono spesso decisamente lunghe, prive di creste e possono causare grossi problemi nei porti a causa della risacca. La Scala DOUGLAS misura in sostanza l'altezza delle onde in caso di mare vivo e anche la loro lunghezza in caso di mare morto, con valori compresi tra 0 e 9. La scala BEAUFORT, forse più conosciuta, riguarda solo la forza del vento ed i suoi effetti sul mare, non prendendo in considerazione il mare morto. Essa ha valori compresi tra 0 e 12.