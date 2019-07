ANALISI SPAGHETTI: da metà settimana prossima clima MENO CALDO e rischio di TEMPORALI...

La seconda decade di luglio potrebbe portare un clima molto più gentile in Italia, sia dal punto di vista termico sia per la presenza di qualche temporale in più, non relegato essenzialmente alle Alpi e all'Appennino.

In questa sede prenderemo in considerazione un diagramma ormai noto a tutti: GLI SPAGHETTI . Riassumono tutti i possibili scenari del modello americano, compresa ovviamente quello ufficiale.

La corsa ufficiale è rappresentata dalla linea verde. Le linee a metà grafico sono le temperature a 1500 metri di quota e la linea rossa è la media. I picchi che si notano più in basso sono invece le precipitazioni. Più i valori sono alti, più le piogge sono probabili e intense. I punti geografici di riferimento sono situati sulla verticale di Milano e di Roma.

Dai due diagrammi si nota chiaramente che il periodo di sopramedia marcato avrà i giorni contati. Attorno a metà della settimana prossima, sia su Milano che su Roma, le temperature a 1500 metri tenderanno a scendere fino a valori di poco inferiori alle medie, con la possibilità anche di avere temporali.

Si tratterebbe di una benefica rinfrescata che successivamente farebbe proseguire il mese di luglio sotto un caldo normale, senza punte termiche eccessive.

Si tratterà di un cambiamento duraturo? Difficile dirlo. Si spera che il trend previsto per la settimana prossima possa continuare in modo da scongiurare ulteriori ondate di caldo altroci come quella che ha funestato mezza Europa alla fine di giugno.

