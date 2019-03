Analisi del PEGGIORAMENTO tra il 18 ed il 20 marzo

L'anticiclone perderà almeno una battaglia contro le grandi saccature atlantiche? Sembra di si. I modelli cominciano ad inquadrare la saccatura che lunedì 18 affonderà sul nord in chiave primaverile; in pratica le precipitazioni potrebbero originarsi senza la necessità di essere necessariamente sostenute da un minimo depressionario al suolo.



Sarà invece sufficiente la generosa insolazione di questa metà di marzo per attivare i primi fenomeni convettivi, cioè le precipitazioni a carattere di rovescio e a sfondo temporalesco.

La mappa barica del MODELLO EUROPEO per lunedi 18: saccatura al nord



La mappa barica del MODELLO AMERICANO per lunedi 18: saccatura al nord



Questo potrà favorire per lunedi precipitazioni di una discreta rilevanza sul nord. In più la saccatura potrebbe evolvere in goccia fredda nei giorni successivi, scavando anche un minimo depressionario al suolo.



La goccia si porterà a ridosso delle regioni centrali nella giornata di martedi 19 e poi marcerà a ritroso verso l'Iberia raggiungendola entro mercoledi 20, ma continuando ad abbracciare con la sua instabilità le nostre regioni centrali e meridionali.

La mappa barica del MODELLO AMERICANO per mercoledi 20 marzo





Da notare che questa depressione potrebbe costituire proprio una spina nel fianco dell'alta pressione, sottovalutata sino a ieri, ben più considerata oggi dai modelli che la vedono oltretutto continuare la sua azione di disturbo almeno sino a giovedi 21 o addirittura sino a sabato 23, contribuendo ulteriormente ad indebolire la radice dell'anticiclone che, come sapete, ormai considera la Spagna uno dei suoi quartieri generali preferenziali.

La mappa barica del MODELLO EUROPEO per mercoledi 20 marzo



La mappa delle precipitazioni prevista per mercoledi 20 marzo (multimodel)





Dunque segnali di cambiamento e nemmeno trascurabili. Magari il nord non sfrutterà completamente l'occasione per fare il pieno di pioggia, ma finalmente una saccatura prenderà un'altra strada rispetto al trend che si era instaurato negli ultimi mesi.