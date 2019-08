Ambiente: le microplastiche raggiungono l'Artico

Il problema dell'inquinamento da microplastiche riguarda ormai quasi tutti gli ambienti naturali della Terra. Persino sull'Artico, un luogo del nostro pianeta considerato incontaminato dalla maggioranza delle persone, viene raggiunto dalle microplastiche che ricadono al suolo con le precipitazioni nevose, ponendo un grosso punto interrogativo sull'impatto della loro presenza nell'ecosistema e per la salute umana. Si tratta di particelle submillimetriche che si formano dalla suddivisione degli oggetti di uso comune in parti sempre più piccole. La maggior parte dei materiali plastici usati al mondo non è biodegradabile, gli agenti atmosferici tendono a suddividerle in frammenti sempre più piccoli che entrano a far parte dell'ecosistema. Nell'immagine, campioni di neve raccolti in un progetto della Alfred Wegener Institute per la ricerca di microplastiche:

Un team di ricercatori tedeschi e svizzeri, ha recentemente pubblicato i risultati di uno studio condotto nell'Artico sulla rivista Science Advances, i risultati ottenuti su alcuni campioni di neve raccolti che arrivano dalle isole Svalbard, uno dei luoghi abitati più remoti al mondo, mostrano una realtà scioccante.



All'interno dei laboratori della Alfred Wegener Institute (Germania), nei campioni prelevati sono state ritrovate molte più particelle contaminanti rispetto alle aspettative. Queste particelle sono costituite in buona parte da materiali naturali come la cellulosa o il pelo di animale ma indagini più approfondite hanno svelato anche la presenza di plastica, frammenti di pneumatici, vernici e fibre sintetiche. Nell'immagine, un'ampia varietà di microplastiche osservabili dal microscopio - Martin Loeder / Alfred Wegener Institute:

I meccanismi che portano le microplastiche verso questa regione della Terra sono ancora poco chiari, appare probabile che una buona parte di queste particelle raggiungano le località più remote del nostro pianeta attraverso il vento e le precipitazioni sia piovose che nevose. Queste ultime rappresentano il vettore che consente all'atmosfera di "ripulirsi" da questi rifiuti, trascinandoli a terra.



Attraverso meccanismi ancora non pienamente compresi, queste particelle vengono trasportate a grandi distanze. Microplastiche sono state trovate anche ad alta quota sui Pirenei Francesi e persino nelle località montagnose remote della Cina e dell'Iran, tutte zone considerate incontaminate.