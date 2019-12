Amarcord: la grande NEVE del dicembre 2009, proprio in prossimità del solstizio

In molti hanno ancora alla mente il ricordo della grande nevicata del 18 dicembre 2009 sulle regioni del centro e del nord. Una potente elevazione dell'alta pressione delle Azzorre fin verso le latitudini settentrionali dell'Oceano Atlantico e della Penisola Scandinava, aveva permesso la discesa di aria molto fredda, oseremo dire gelida, dai settori nord-orientali della Russia, fino all'Europa centrale. Da questa manovra di natura invernale, era riuscita a svilupparsi una piccola depressione da contrasto sul mar Mediterraneo. Ecco l'analisi in quota riferita alle prime ore di sabato 19, nella quale possiamo osservare la presenza di un blocco d'aria gelida sull'Europa centrale . contestuale al grande sviluppo di un'onda cald anticiclonica distesa lungo i meridiani dell'oceano Atlantico. Un minimo di bassa pressione cosiddetto "da contrasto" sui mari settentrionali italiani, è stato responsabile delle nevicate diffuse intervenute tra il 18-19 dicembre:

Nella mattinata del 18, cominciò a nevicare sulle regioni settentrionali, con fiocchi diffusi fino in pianura che entro la serata hanno conquistato anche una buona fetta delle regioni centrali. L'aria affluita in quota era così tanto fredda che i fiocchi di neve sono riusciti a spingersi fino a quote pianeggianti persino in località come La Spezia (Liguria) e la costa della Toscana (Versilia). In queste località la neve costituisce un evento rarissimo.

Nella mattinata del 19, la perturbazione aveva già abbandonato il nostro Paese da alcune ore, ma le temperature risultavano ovunque gelide, con valori inferiori o attorno lo zero. I cieli sereni lasciavano in bella vista uno splendido paesaggio innevato.





Le immagini satellitari mostravano un paesaggio completamente innevato anche lungo le coste della Liguria e della Toscana. Fu un evento particolare, vissuto con grande emozione anche dagli appassionati, che per giunta cadde in concomitanza con le giornate più corte dell'anno, un vero trionfo dell'emozione invernale. Ecco l'immagine nel campo del visibile, su come si presentava il centro ed il nord Italia nella mattinata del 19.

Tra lunedì 21 e martedì 22, l'aria fredda era riuscita ad agganciare una depressione dalle origini molto più calde. Quest'ultima in breve tempo venne trascinata dal Portogallo fino all'Europa centrale. Dinanzi ad essa, un flusso imponente di aria molto mite di estrazione mediterranea. Le correnti in quota sull'Italia divennero spiccatamente meridionali e l'ondata di freddo si concluse bruscamente ma non prima di regalare un'altra sorprendente nevicata sulle pianure del nord. Questa volta neve da addolcimento che fu seguita dalla pioggia. Ecco la situazione su Milano nella notte tra il 21 ed il 22 dicembre: