Altro MALTEMPO atteso tra giovedÃ¬ e venerdÃ¬: ecco dove!

La perturbazione in arrivo per venerdì 9 novembre sarà preceduta da correnti instabili da SSW che potrebbero attivare temporali prefrontali anche rilevanti nella mattinata di giovedì sul Golfo ligure, in grado poi di estendersi alla Lombardia.



Quella striscia temporalesca che appare dalle carte potrebbe risultare più temibile del fronte stesso, il quale sembra destinato a subire un certo indebolimento della saccatura portante nella quale sarà ospitato.



Su Genova potrebbe verificarsi un nubifragio.



Nel corso di venerdì, dopo essersi concentrati al nord-ovest, i fenomeni tenderanno a scivolare verso la Sardegna e tutte le regioni tirreniche, senza sfondare ulteriormente verso est, anche a causa della resistenza dell'alta pressione posizionata più ad est.



In ogni caso anche il passaggio perturbato di venerdì non sarà trascurabile, perché potrebbe attivare veloci ma insidiosi temporali marittimi lungo le coste del Tirreno e sull'isola di Sardegna, oltre a determinare precipitazioni abbastanza importanti su Ossola ed alta Lombardia, oltre che sul Piemonte occidentale.



La neve sulle Alpi occidentali cadrà mediamente tra i 1800 e i 2200m.



Molti ci chiedono come mai i fronti facciano così fatica nel transitare regolarmente da ovest verso est, ma finiscono per rallentare ed incagliarsi spesso a ridosso delle nostre regioni occidentali? Perché non finiscono la loro corsa sui Balcani o sullo Jonio come ci si potrebbe aspettare?



Le ragioni sono due:



-la presenza di un anticiclone di blocco sull'est europeo che nel passato fu spesso causa di alluvioni sul nostro Paese proprio nel mese di novembre



-la relativa lentezza delle correnti atlantiche in novembre, perché ancora la corrente a getto, il fiume d'aria che governa il tempo in Europa e corre 10km sopra le nostre teste, non va a pieno regime, come accade invece sovente in dicembre e gennaio, quando il vortice polare raggiunge il massimo della sua potenza.



