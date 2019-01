Altre TEMPESTE invernali con NEVE in arrivo per fine mese ed inizio febbraio?

Tutti i modelli inquadrano finalmente una situazione di tempo dinamica sull'Europa e sull'Italia ancora per diversi giorni, con una deriva depressionaria che potrebbe portare diverse conseguenze perturbate su gran parte del territorio.



Non sono previsti al momento affondi gelidi dal nord Europa nel cuore del Mediterraneo ma potrà risultare sufficiente un po' di freddo moderato per riportare la neve a quote molto basse o pianeggianti almeno su mezza Italia, ci riferiamo a quella centrale e settentrionale.



Sull'esatto posizionamento dei vortici i modelli chiaramente pasticciano, ma qualche segnale di convergenza stamane lo mostrano sia l'emissione parallela del modello americano che l'emissione del modello inglese Ukmo (in alto).



Entrambi vedono due potenziali situazioni di maltempo associato a neve sulle zone citate e con tanto di vortice depressionario profondo e pronto a generare altri venti di tempesta.



La fase perturbata più rilevante, dopo il passaggio a vuoto previsto tra domenica 27 e lunedì 28, dovrebbe concretizzarsi tra il 30 gennaio ed il 2 febbraio.



Cosa potrebbe preparare gli ingredienti per la neve a quote basse? Intanto il fatto che le saccature giungano da nord in modo diretto, accompagnate da una saccatura stretta, che non favorisce chissà quali richiami miti e poi il ruolo avuto precedentemente da Favonio e Tramontana fredde basteranno per seccare l'aria e rendere le temperature sufficientemente basse per accogliere neve.



Seguite gli aggiornamenti.