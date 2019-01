Altre FORTI NEVICATE attese oltralpe tra mercoledì e venerdì: Austria in pole position

L'alta pressione non limiterà l'inverno sul centro Europa.



Le masse d'aria fredda di origine polare (ma che presto riceveranno anche un contributo artico) scorreranno liberamente sui territori d'oltralpe già a partire da martedì, andando a determinare precipitazioni dalla Svizzera, alla Germania sino all'Austria, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia, l'Ungheria e poi la regione balcanica.



Il limite delle nevicate su queste zone scenderà gradualmente sino in pianura nella giornata di mercoledì, fino a determinare sino a giovedì sera una lunga fase di precipitazioni con temperature sotto lo zero a tutte le quote.



Il massimo quantitativo di precipitazioni è atteso a ridosso delle Alpi tra la Baviera, con discreto innevamento anche a Monaco, la Svizzera Tedesca, ma soprattutto tutte le regioni austriache: in primis Carinzia, Vorarlberg, Stiria, Salisburghese, Tirolo, con coinvolgimento anche delle città, Vienna compresa.



Queste precipitazioni arrivano sulle altre già abbondanti verificatesi durante gli ultimi giorni, che hanno portato anche quantitativi superiori al mezzo metro di neve fresca in quota, slavine e deragliamenti di treni.



La neve potrà naturalmente valicare la catena alpina per qualche km più a sud interessando l'alta Valtellina, l'alta Val Venosta, la zona Brennero, la Valle Aurina e il passo Stalle.



Più a sud non si prevedono precipitazioni, ma solo forti venti di foehn.



Venerdì entrerà aria meno fredda e il limite della neve anche oltralpe tenderà a risalire di qualche centinaio di metri. Nel fine settimana sono comunque previste ancora precipitazioni.