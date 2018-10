Altra PERTURBAZIONE in arrivo lunedì 15: ci colpirà o no?

Dopo l'episodio perturbato su Sardegna e nord-ovest seguirà una breve tregua, seguita dall'avvicinamento nella giornata di domenica 14 di una perturbazione atlantica che lunedì 15 potrebbe attraversare gran parte del Paese, soprattutto nord e centro Italia.



Alcuni modelli vedono il passaggio piovoso senza troppi problemi, con fenomenologia più intensa al settentrione, mentre altri spezzano la perturbazione una volta raggiunte le Alpi occidentali: la sua parte più a nord perderebbe importanza, mentre il ramo meridionale ne acquisterebbe, poiché si legherebbe ad un vortice freddo in quota che si andrebbe localizzando ad ovest della Sardegna.



E' il modello americano a sposare questa opzione e a far pensare che saranno proprio le isole maggiori le zone più colpite da questo corpo nuvoloso.



Eh si, perché poi entro martedì la depressione andrebbe traslando ulteriormente verso sud est, coinvolgendo proprio le isole e magari anche la Calabria, lasciando all'asciutto l'intera Penisola.



Il modello canadese e quello europeo invece propendono per un passaggio classico da ovest ad est, che oltretutto non sarebbe l'unico del periodo, poiché aprirebbe la strada ad altri inserimenti da ovest di corpi nuvolosi atlantici.



Pensate che in meteorologia la maggioranza vinca? Vi sbagliate. Proprio l'incaponimento di un solo modello talvolta può essere la chiave di lettura corretta, che alla fine trascina anche gli altri verso la sua ipotesi.



Dunque è troppo presto per dire chi avrà ragione.

Seguite gli aggiornamenti.