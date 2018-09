ALTA PRESSIONE: verso la fase di PICCO...

Il meteo sulla carta del tempo come si faceva una volta, con le isobare ed i fronti. Ogni tanto ci piace rispolverare queste mappe che secondo noi inquadrano meglio la situazione rispetto ai "freddi" modelli multicolore.

Ecco l'alta pressione sull'Italia; la struttura stabilizzante sta entrando nella sua fase di massimo sviluppo con 3 massimi previsti per la notte prossima nei pressi del nostro Paese.

Notate inoltre la fervente attività depressionaria sul nord Europa, dove l'autunno è ormai arrivato.

La seconda mappa inquadra la situazione barica prevista per le ore 14 di domani, mercoledi 12 settembre.

Due massimi pressori attigui, uno sulle Alpi occidentali e l'altro sulla Corsica a testimoniare la solidità ancora imperante dell'anticiclone.

Notate però sulla sinistra, in prossimità della Francia. Qui si sta organizzando lo strappo al tessuto stabilizzante operato dal concorso di aria più fresca settentrionale e correnti caldo-umide provenienti dal Mediterraneo.

La piccola saccatura (più attiva in quota) che ne scaturirà, darà origine a qualche temporale non organizzato in Italia tra giovedì 13 e venerdì 14 settembre associato anche ad un modesto calo delle temperature.