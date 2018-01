Alta pressione: tra NEBBIA e NUBI BASSE...

Si fa presto a dire alta pressione = bel tempo. Questa regola è valida nel semestre caldo, ma in inverno molto spesso i pachidermi anticiclonici hanno effetti ben diversi sulla nostra Penisola.

L'anticiclone in questione è stracolmo di aria umida a livello del suolo. Il coperchio stabilizzante intrappola l'umidità medesima nei bassi strati...oltre ovviamente ad altre sostanze poco edificanti in fatto di qualità dell'aria.

Anche domani, martedi 30 gennaio, andranno in scena nebbie estese e persistenti sulle pianure del nord che potrebbero temporaneamente attenuarsi nelle ore centrali della giornata.

La nebbia potrebbe estendersi anche a parte del versante adriatico, specie sulla Romagna e nelle Marche. Lungo il Tirreno, in modo particolare tra la Liguria e la Toscana, andrà in scena una maccaja serrata che in prossimità degli addensamenti più compatti potrebbe originare anche qualche pioviggine.

Il bel tempo sarà limitato alle Alpi (a parte velature sul settore est) e alle zone interne dell'Italia centro-meridionale dove avremo valori termici molto miti per il periodo.