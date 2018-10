ALTA PRESSIONE: sarà crisi di GOVERNO? Macché, solo un rimpasto

L'alta pressione in crisi di governo e le perturbazioni che riescono a sfondare in modo lineare sull'Italia?

Troppo facile.



La crisi di governo dell'anticiclone non ci sarà, non nei termini pronosticati almeno.

E' vero: non si tratterà di un governo forte, piuttosto di un "governicchio" che tira a campare grazie al classico escamotage del "rimpasto".



In questo modo il fronte di lunedì non riuscirà a sfondare sul nostro Paese e verrà deformato a tal punto da determinare ancora una volta dei disturbi temporaleschi a ridosso delle Isole Maggiori, senza riuscire a costruire nulla di buono sullo Stivale in termini di precipitazioni.



Il governicchio anticiclonico in ogni caso verrà insidiato per la sua debolezza anche nei giorni successivi, poiché in quota potrebbe scavarsi una conca depressionaria pronta a dispensare qualche episodio di instabilità pomeridiana al centro e al sud, molto meno al nord.



Manca comunque una figura dominante: è come nel ciclismo quando ci si avvicina al traguardo e sono tutti in gruppo. Ci si guarda intorno, si cerca di capire di sferrerà per primo l'attacco, chi lancerà la volata, sono attimi interlocutori, come se il tempo fosse indeciso, incapace di voltare pagina con la stagione.



Non ci resta che attendere per capire se qualche figura barica prenderà l'iniziativa in modo più netto.



IN SINTESI

L'alta pressione impedirà alla perturbazione atlantica in arrivo lunedì 15 di infilarsi nel Mediterraneo centrale portando precipitazioni diffuse sulla Penisola.