Alta pressione invernale senza nebbia. E' possibile?

Pressione in aumento sull'Italia: sole sui colli e sui monti, nebbia sulle pianure e sulla bassure. La previsione del tempo in caso di alta pressione sull'Italia nel periodo invernale poco si discosta dalla frase sopra riportata. E' risaputo che qualsiasi anticiclone si comporti come un coperchio, intrappolando umidità ed inquinamento nei bassi strati.

Può succedere però che la nebbia "grazi" le zone di pianura nella prima fase del dominio anticiclonico, consentendo al sole di farsi vedere anche nelle roccaforti nebbiose per eccellenza.

Questa situazione diviene realtà quando l'alta pressione è in fase ci consolidamento, ovvero quando l'anticiclone è giovane. In questo frangente i moti subsidenti dall'alto sono talmente forti che inducono una secchezza della massa d'aria. In poche parole, l'aria si secca per compressione al suolo e la nebbia di conseguenza non si forma.

Attenzione però! Si tratta solo di un beneficio temporaneo. Non appena l'anticiclone invecchia, la compressione dall'alto solitamente si riduce, con nebbia e smog che tornano ad invadere i bassi strati. Solo una perturbazione o l'ingresso del Favonio possono mettere rimedio ad una situazione indubbiamente poco piacevole e salutare.