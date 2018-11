Alta pressione, attese le prime intense gelate sul Nord Italia

Una veloce fase di alta pressione interesserà l'Italia tra oggi e domani. Di conseguenza le condizioni atmosferiche torneranno velocemente stabili e spesso soleggiate, ma occhio all'inversione termica e alle gelate.

Infatti, per la particolare configurazione barica che si verrà a creare, a partire dalla serata odierna, le prime intense e diffuse gelate andranno ad interessare gran parte dei territori di pianura del Nord Italia e in particolar modo al Nord Ovest. Secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici nel corso della nottata odierna, le temperature potranno raggiungere lo zero o poco sotto lo zero su: alto Veneto, Friuli, Pimonte, bassa Lombardia, e Ovest Emilia. Nel corso della giornata di domani, complice una nottata più serena e da un'inversione termica più accentuata, si potranno raggiungere facilmente valori sotto zero su tutto il Piemonte. Più alti ma con valori prossimi allo zero sui restanti territori della Pianura Padana.

La situazione tenderà velocemente a migliorare nei giorni a seguire. Maggiori informazioni verranno fornite nel corso dei prossimi aggiornamenti.