Alta pressione alla conquista dell'Italia, oggi stabile ma con qualche nube

Le perturbazioni che si sono susseguite nelle ultime 72 ore sull'Italia, in particolar modo al nord e all'estremo sud, sono ormai un ricordo e sull'Italia si sta totalmente consolidando l'alta pressione. Sarà proprio questa figura barica a regalarci la classica ottobrata, caratterizzata da stabilità e temperature oltre le medie.

PREVISIONI 11 OTTOBRE 2019 - La giornata sarà stabile pressocchè ovunque, con nubi basse e locali banchi di nebbia su alcune zone della Pianura Padana.

Residui addensamenti ora presenti in Puglia,Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia, tenderanno gradualmente a dissolversi in giornata. Le piogge saranno estremamente localizzate.

Stabile e soleggiato sul resto d'Italia, mentre in serata torneranno a fare la loro comparsa foschie e locali banchi di nebbia in pianura Padana.

Le temperature sono attese in aumento rispetto a ieri, da nord a sud: le massime sfioreranno i 26-28°C sulle regioni centro-meridionali ed in particolare su Sardegna, Puglia, Campania e Lazio. Mite anche al nord nelle prossime ore, con temperature sui 22-23°C nel pomeriggio.

Al tramonto deciso calo termico su gran parte d'Italia e serata fresca e abbastanza umida sulla Pianura Padana.