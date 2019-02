ALPI finalmente innevate e scenari fiabeschi: è tempo di settimane bianche!

Le vacanze di Natale sono trascorse al gelo ma con poca neve sui nostri versanti alpini, salvo sui settori di confine altoatesini. La neve ora è finalmente arrivata in abbondanza e spinge ancora di più i turisti a raggiungere le località di montagna per la tradizionale settimana bianca o un bel fine settimana tra i monti.



I panorami che offre stamane l'arco alpino sono fantastici: abbiamo scelto alcune istantanee per sognare insieme a voi dai luoghi di lavoro di poter essere anche per un istante di poter essere lì a condividere questi scenari fiabeschi.



Altra neve arriverà probabilmente sul settore alpino la prossima settimana, questa volta forse soprattutto sui settori centro occidentali, ma ormai la stagione con questa nevicata generosa è ben avviata; le piste con innevamento artificiale per la verità hanno assicurato un buon andamento anche nella prima fase avarissima di neve naturale, ma l'occhio vuole sempre la sua parte e molti turisti salgono ormai in montagna non per sciare ma per fare passeggiate panoramiche in mezzo alla neve o godersi il contesto naturale.



Da Sesto di Pusteria alle Cinque Torri di Cortina, passando per le valli di Fiemme, Fassa, Gardena, sino all'Alpe di Siusi e a Madonna di Campiglio, la neve è abbondante . Si trova tanta neve anche in Valtellina tra Bormio, Livigno, ma anche a Madesimo, Santa Caterina Valfurva, Chiesa in Valmalenco e poi Foppolo in alta Valle Brembana.



Più ad ovest la neve non manca sulle montagne piemontesi e valdostane: dalle località più famose come Courmayeur a quelle più piccole come Champorcher, insomma potrebbe essere un febbraio d'oro per il nostro turismo alpino.