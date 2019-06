Alluvioni in Messico: fiumi in piena e auto spazzate via a Matehuala [VIDEO]

Una potente ondata di maltempo sta investendo il Messico centro-settentrionale ed in particolare lo Stato di San Luis Potosì. I fortissimi contrasti tipici del periodo, tra aria fredda residua e aria calda proveniente dall'entroterra messicano, stanno causando temporali molto intensi su vaste aree della regione.

Fortemente colpita la città di Matehuala, la quarta più popolosa dello Stato di San Lis Potosì, situata a circa 1500 metri di altitudine. Sulla città e sui rilievi circostanti si sono abbattuti intensi nubifragi nella giornata di venerdì 31 maggio, quando hanno causato l'esondazione dei corsi d'acqua e canali principali. Un vero e proprio fiume in piena ha attraversato la città provocando devastazione e danni enormi: oltre 300 automobili sono state spazzate via dalla furia dell'acqua, ma fortunatamente non si segnalano vittime o feriti al momento.