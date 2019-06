Alluvioni in Cina: frana impressionante travolge automobili [VIDEO]

Come vi abbiamo già raccontato in questo articolo, una pesante ondata di maltempo si è abbattuta negli ultimi giorni nell'area meridionale della Cina. Piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito ben sette province cinesi, in particolare quelle dello Jiangxi e dell’Hunan dove si registrano i quantitativi di pioggia più elevati.

Il bilancio aggiornato della grave ondata di maltempo è di 49 vittime e almeno 14 dispersi. 4,5 milioni le persone coinvolte.

Queste immagini impressionanti che vi mostriamo arrivano da Longyan City, nel Fujian: una grossa frana ha fatto crollare il lato di una collina e ha travolto improvvisamente una serie di automobili parcheggiate.

https://www.youtube.com/watch?v=YRf3ZDUNl44