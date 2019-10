Alluvione nel ragusano: strage di animali a Ispica

Una intensa fase di maltempo sta colpendo la Sicilia da ieri, in particolar modo l'area sud-orientale dell'Isola, dove si sono abbattute piogge alluvionali.Una delle località più colpite è quella di Ispica, in provincia di Ragusa, come vi abbiamo documentato in diversi articoli. Lo straripamento del torrente Favara nella serata di ieri ha provocato tanti disagi e danni.



Purtroppo si segnala anche la morte di numerosi ovini, appartenenti all’azienda Roccuzzo che produce ricotta e formaggi. Il bilancio sarebbe di oltre 60 capre, pecore e agnelli morti.Il danno supera i 100.000 euro. "Le immagini mostrano un tappeto di capi morti annegati – afferma il direttore della Coldiretti di Ragusa, Calogero Maria Fasulo - impegnato con i tecnici a verificare l’ammontare dei danni in tutta la provincia"."

Questi fenomeni – aggiunge – dimostrano quanto sia indispensabile la manutenzione continua degli alvei dei fiumi e torrenti perché ormai il cambiamento climatico è una realtà con cui ci si deve confrontare ogni giorno"."Il maltempo ha anche colpito duramente la produzione di ortaggi - aggiunge - Sono state ore d’inferno ed ora, oltre alle produzioni, le strade interne sono impraticabili", conclude Calogero Maria Fasulo.