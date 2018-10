Alluvione lampo su Catania, strade ridotte a fiumi. Massima allerta [VIDEO]

Violenti nubifragi in atto sulla Sicilia orientale, colpita nuovamente Catania ma attenzione alle prossime ore.

Dopo le prime avvisaglie di ieri su Catania il maltempo è ora pronto a fare sul serio. La perturbazione si sta rapidamente intensificando su gran parte del sud e sta cominciando ad innescare temporali diffusi e soprattutto stazionari in grado di scaricare ingenti quantità di pioggia al suolo.

Fortemente colpiti i versanti ionici della Sicilia tra siracusano, ragusano e catanese : dopo una mattinata soleggiata il tempo è rapidamente cambiato nel pomeriggio e da pochi minuti sono giunti temporali decisamente forti e piogge localmente a carattere di nubifragio. Dall'Etna sin verso Catania le piogge risultano molto intense tanto che in pochi minuti hanno già causato estesi allagamenti e disagi. Secondo i dati della stazione meteo cittadina sono precipitati ben 53 mm di pioggia in circa 20 minuti, dopo le 15.00. Traffico paralizzato a Catania, specie su Via Etnea dove la strada si è trasformata in un vero e proprio fiume in piena. Eloquente il video che arriva da Via Etnea, a Catania:

La situazione è potenzialmente critica : il tempo infatti non è destinato a migliorare e avremo ancora alto rischio nubifragi e temporali nei prossimi minuti e nelle prossime ore, ecco le previsioni dettagliate: www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Sicilia/Catania/oggi