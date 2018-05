Alluvione lampo in Toscana: torrente esonda a San Polo in Chianti

La giornata odierna sta dispensando temporali in molte zone d'Italia. Anche in Toscana dal pomeriggio si stanno verificando fenomeni di forte intensità, in particolare nelle zone interne.

Un autentico nubifragio ha colpito la località di San Polo in Chianti, in provincia di Firenze, a causa di una cella temporalesca particolarmente intensa che è stazionata nella stessa zona per parecchio tempo, scaricando ingenti quantitativi d'acqua.

Il torrente Ema è esondato in alcuni punti causando praticamente un'alluvione lampo: case, negozi, aree artigianali lungo l’asse centrale della frazione di Greve sono stati investiti dalla furia delle precipitazioni. Alcune strade e diverse abitazioni sono state invase dal fango.

Il sindaco Paolo Sottani arrivato sul posto ha parlato di un evento meteorologico eccezionale a cui stiamo facendo fronte con tutti i mezzi che abbiamo". Una frana impedisce il transito lungo la strada che collega Figline a Grassina, lo smottamento è avvenuto a 500 metri dalla frazione di San Polo.