Alluvione in Francia: esonda l'Aude, almeno 6 morti

Alluvione in Francia nella notte, devastazione e vittime

Ancora maltempo estremo in Europa, questa volta in Francia, dove nelle ultime ore sta transitando una intensa perturbazione sull'area meridionale del Paese.

Questa perturbazione ha causato un'alluvione lampo nell'Aude, dipartimento francese della regione Occitania. A causa delle fortissime precipitazioni cadute in un ristretto lasso di tempo, è esondato il fiume Aude nell'area a nord di Carcassonne, tra Villardonnel e Villegailhenc, trasformando le strade in fiumi di acqua e fango.

Numerose automobili sono state trascinate dalla furia delle inondazioni e vi sono stati alcuni crolli in abitazioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, sono 6 le vittime di questa eccezionale ondata di maltempo, ma potrebbero esserci dei dispersi.

Le inondazioni che hanno colpito il dipartimento sono state definite "senza precedenti dal 1891" dalla vigilanza meteo francese. I dati raccolti finora parlano di 160/180 mm d'acqua caduti a Carcassonne in sole 5 ore e di ben 250 interventi dei pompieri nel corso della notte.

La prefettura ha reso noto che la situazione resta delicata per una quindicina di comuni e, in particolare, per Villemoustaussou, Villegailhenc, Conques, Villardonnel, Floure e Trèbes. Il consiglio è quello di evitare di mettersi in viaggio perché molte strade non sono percorribili.