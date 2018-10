Alluvione devastante sulle isole Baleari, inondazioni, vittime e dispersi su Maiorca

Devastante temporale colpisce le isole Baleari, disastrosa alluvione su Maiorca.

Una notizia dell'ultim'ora ci informa di un violentissimo temporale avvenuto sulle isole Baleari ed in particolare sull'isola di Maiorca nel corso della serata di martedi 10 ottobre. Il temporale appartiene alla perturbazione in costante movimento verso l'Italia e che colpirà il nord-ovest e la Sardegna in maniera incisiva nei prossimi giorni.









Davvero impressionanti le immagini e le notizie che giungono dalle isole spagnole : sull'isola di Maiorca un torrente è esondato a Sant Llorenc des Cardassar travolgendo decine e decine di auto. Una colata di acqua e fango di vaste dimensioni ha attraversato il centro abitato causando danni enormi e anche 2 vittime accertate. Sono almeno 20 le persone ancora disperse, 50 quelle portate in salvo dalla Guardia Civil. In poche ore sono caduti ben 220 mm di pioggia.