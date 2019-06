Alluvione a Dervio, centinaia di evacuati. Si teme il cedimento della diga di Premana.

Ore critiche nel lecchese e in particolar modo a Dervio, sulla sponda orientale del Lago di Como, dove è in atto un'alluvione in seguito all'esondazione del fiume Varrone.

Come vi abbiamo descritto in un precedente articolo, le forti piogge e precipitazioni temporalesche dei giorni scorsi e di questa notte hanno provocato lo straripamento del fiume Varrone con gravi allagamenti che hanno interessato il centro abitato sul lago di Como. Acqua e fango hanno invaso strade e trascinato via alcune automobili.

In mattinata centinaia di persone sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni. I danni sono ingenti. La circolazione sulla linea ferroviaria è stata interrotta, così come quella sulla Provinciale. L’unico ponte rimasto utilizzabile è quello situato in centro paese. Desta preoccupazione la diga di Premana: se dovesse cedere la situazione precipiterebbe ulteriormente.

“La situazione è seria” commenta il neo sindaco Stefano Cassinelli. “L’emergenza durerà fino a che non avremo rassicurazioni sulla diga di Premana”.

Per le persone sfollate, è stata messa a disposizione l’Oasi del Viandante. Anche i Comuni vicini di Bellano e Colico hanno fatto la loro parte dando la disponibilità dell’auditorium e della palestra.

In rosso l'area evacuata nel paese di Dervio.

La situazione resta critica anche in altre località della zona. Soprattutto lungo il corso del torrente Varrone e nei Comuni di Premana, Pagnona, Casargo, Valvarrone, Vendrogno, Dervio, Primaluna, oltre a Morterone, rimasto isolato per una frana sulla strada provinciale 63. In totale sono quasi 1000 gli evacuati.