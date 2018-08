ALLERTA TEMPORALI: le regioni più colpite nelle prossime ore

Intense manifestazioni temporalesche sono previste sul nostro paese già a partire dalle prossime ore; a livello sinottico troviamo una figura di bassa pressione che, lentamente, si approssima al bacino centrale del Mediterraneo, coinvolgendo in primis le regioni dell'Italia centro-settentrionale con fenomeni anche di forte intensità. Attualmente sono già in atto alcuni temporali in sede prefrontale che stanno interessando soprattutto la regione Liguria con precipitazioni anche intense, locali trombe marine avvistate lungo la costa.



Dal tardo pomeriggio e soprattutto dalla serata, intensi cumulonembi sono previsti svilupparsi lungo la costa ligure di Levante e l'alta Toscana con fenomeni anche di forte intensità. Su questa zona sono infatti previsti elevati valori di energia disponibile allo sviluppo di forti correnti ascendenti all'interno dei temporali ed il profilo dei venti risulterà favorevole allo sviluppo di cumulonembi dal grande spessore, con sommità anche superiore ai 10.000 metri. Sono altresì previsti colpi di vento, precipitazioni abbondanti e locali grandinate.



Temporali e precipitazioni sono previste anche sulla Valpadana oggi pomeriggio e questa sera ma su questi settori i fenomeni dovrebbero risultare meno intensi e più disorganizzati.



Domani mattina, martedì 14 agosto, ancora forti temporali sulla costa della Versilia (Toscana) in graduale progressione verso la regione Lazio dalla tarda mattinata. Durante il pomeriggio i fenomeni abbandoneranno le località di mare per interessare le zone interne e montuose dell'Appennino.



