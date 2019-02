Allerta temporali e nubifragi in Calabria e Sicilia: ecco le previsioni

Come vi abbiamo illustrato in questo articolo, una intensa ondata di maltempo interesserà nelle prossime ore le nostre estreme regioni meridionali, per effetto di un vortice depressionario posizionato nel Mar Ionio.

Il peggioramento sta entrando nel vivo proprio in queste ore: fra pomeriggio e sera attendiamo precipitazioni abbondanti su Calabria e Sicilia, in particolar modo sui settori ionici delle due regioni. I fenomeni potranno risultare intensi, accompagnati da frequenti fulminazioni, colpi di vento e locali grandinate.

Sarà la Calabria a ricevere in quantitativi di pioggia più abbondanti. Fra le province di Reggio, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, sono previsti piogge e temporali anche a carattere di nubifragio, che potranno persistere sino alla fine della giornata e anche nella prima parte di domani (mattina), con il rischio concreto di disagi e criticità sul territorio.



In Sicilia le aree più colpite risulteranno quelle orientali, dal messinese al catanese e all'area sud-orientale dell'Isola. I fenomeni qui risulteranno nel complesso meno violenti, ma non sono da escludere criticità per allagamenti e smottamenti.

Per un miglioramento significativo bisognerà attendere il pomeriggio/sera di domani.