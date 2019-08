ALLERTA TEMPORALI: dove colpiranno di piÃ¹ nelle prossime ore?

Una circolazione di aria instabile atlantica coinvolge marginalmente le regioni del nord-ovest, dando luogo allo sviluppo di nuovi temporali che sono previsti interessare questo pomeriggio e questa sera la fascia alpina e prealpina, nonché alcuni settori delle pianure settentrionali ed occidentali. Alle quote superiori troviamo un piccolo cavo d'onda attualmente collocato sulla Francia, una estesa banda di cirri e cirrostrati avvolge il cuore d'aria più fredda in quota che resterà in gran parte confinato al di là delle alpi, sfiorando le regioni Piemonte e Valle d'Aosta tra il tardo pomeriggio e la serata. Ecco il cavo d'onda dalla carta di analisi in quota riferita alle ore 17.00:

Lo sviluppo relativo alle prossime ore porterà lo sviluppo di nubi cumuliformi in graduale crescita lungo la fascia alpina e prealpina, alcuni temporali che dapprima impegneranno le regioni montuose del Piemonte, della Valle d'Aosta e dell'alta Lombardia, per poi conquistare le zone di pianura dalla seconda metà del pomeriggio.



Correnti a media ed alta quota orientate dai quadranti sud-occidentali, potrebbero costituire l'elemento cardine allo sviluppo di sistemi temporaleschi ad asse obliquo. La ventilazione nei bassi strati dell'atmosfera sarà di tipo meridionale, accompagnata da tassi piuttosto elevati di un umidità relativa che potrebbero costituire un buon carburante per lo sviluppo di sistemi temporaleschi anche intensi. Ecco la previsione dei temporali calcolata dal modello Meteolive. Questa proiezione mette in luce soprattutto le precipitazioni sulle Alpi ma saranno possibili temporali anche nelle zone pianeggianti del Piemonte e della Lombardia:

Lo sviluppo dei primi temporali sull'arco alpino è prevista attorno la metà del pomeriggio (ore 15), tuttavia sarà necessario attendere almeno le ore 18 prima che i temporali possano spingersi verso le zone di pianura. I temporali più intensi potrebbero coinvolgere le province di Torino, Vercelli, Novara, Biella, Varese, Como, Lecco. Un miglioramento del tempo entro le prime ore della notte.



Come detto, in questa sede potrebbero essere promossi temporali anche di tipo supercellulare che avranno maggiori probabilità di manifestarsi nella parte orientale della provincia di Torino, nella parte settentrionale della provincia di Casale, nella provincia di Vercelli e nella provincia di Novara. Ecco una cella temporalesca intensa prevista dal modello moloch per questa sera (ore 20.00 locale):

Qualora non dovessero svilupparsi supercelle, sarà promosso lo sviluppo di temporali lineari. Il passaggio dei temporali sarà accompagnato da pioggia intensa e possibile grandine anche di medie dimensioni, colpi di vento associati a raffiche lineari e downburst.

