ALLERTA protezione civile per SABATO 24 NOVEMBRE

MeteoLive.it vi segnala l'allerta diramata dalla Protezione Civile per fenomeni avversi e dunque il loro punto di vista riguardo al maltempo previsto.

Forniamo così un servizio socialmente utile alla collettività, complementare rispetto alle nostre più dettagliate previsioni meteorologiche per ogni comune italiano e gli approfondimenti che già trovate continuamente aggiornati sul nostro portale. E' importante precisare che tali allerte vengono aggiornate dalla Protezione Civile solo una volta al giorno e che quindi già dopo qualche ora potrebbero venire superate dai nuovi e più tempestivi aggiornamenti previsionali che trovate sul nostro portale.

ALLERTA PER SABATO 24 NOVEMBRE

Precipitazioni: diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini, prealpini e orientali del Friuli Venezia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati, specie sui settori alpini e prealpini orientali;

- inizialmente diffuse e a prevalente carattere di rovescio o temporale, tendenti a sparse e in successivo esaurimento entro metà giornata, sui restanti settori del Friuli Venezia Giulia e su Trentino, settori alpini e prealpini del Veneto, settori prealpini della Lombardia orientale, Liguria di Levante e alta Toscana, con quantitativi cumulati moderati, fino a puntualmente elevati su Trentino e settori alpini del Veneto;

- da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-meridionali e interni settentrionali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise e sull’Umbria meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulle zone meridionali dei settori occidentali abruzzesi e sulle zone interne e appenniniche del Lazio meridionale;

- sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lazio, Umbria, Abruzzo centro-settentrionale e Toscana occidentale e sulle Marche, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati;

- da isolate a sparse sul resto del Nord e della Toscana, sulla zone interne della Campania settentrionale, sui settori occidentali e settentrionali della Sardegna e sulla Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui citati settori sardi.

Nevicate: al di sopra dei 1500-1700 metri sui rilievi alpini, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: inizialmente forti settentrionali sulla Liguria e forti meridionali su Sicilia occidentale e settori tirrenici centro-settentrionali, in attenuazione; tendenti a forti meridionali sui settori adriatici e ionici.

Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Tirreno centro-settentrionale, il Tirreno meridionale settore ovest e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione; molto mosso l’Adriatico settentrionale, tendente a molto mosso l’Adriatico meridionale

Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri