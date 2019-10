Allerta meteo Sicilia: allerta rossa della protezione civile, scuole chiuse [ELENCO]

Allerta meteo Sicilia - Dopo tanta stabilità sta tornando il maltempo anche in maniera piuttosto marcata sulla Sicilia. Si tratta di una perturbazione atlantica giunta sul Mediterraneo occidentale, la quale si sta evolvendo in un vortice ciclonico molto intenso. Questo ciclone ha dato vita ad un vasto temporale V-shaped, di cui, che proprio in questi minuti sta colpendo la Sicilia occidentale. Il temporale si muoverà verso est e si posizionerà entro la notte sulla Sicilia orientale, dove persisterà per molte ore incrementando sensibilmente il rischio di fenomeni violenti.

L'arrivo della perturbazione ha costretto le autorità della Protezione Civile ad emettere un'allerta rossa su gran parte della Sicilia sud-orientale per la giornata di domani 25 ottobre 2019. Il rischio di fenomeni violenti su ampie zone è molto alto, come si legge nelle note dell'allerta:"dalla tarda mattinata di domani, venerdì 25 ottobre, si prevede il persistere delle precipitazioni, a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, in successiva estensione alla Calabria. Sui settori centro–orientali della Sicilia la fenomenologia potrà localmente assumere carattere di persistenza.I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Localmente le cumulate di precipitazione potranno risultare abbondanti.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, 25 ottobre, allerta rossa su gran parte della Sicilia. Valutata, inoltre, allerta arancione su ampi settori del Lazio e su parte della Lombardia. Infine, è stata valutata allerta gialla su gran parte di Calabria, Liguria, Piemonte Campania e Umbria, sulle isole della Toscana e sul restante territorio di Sicilia, Lazio e Lombardia." Scuole chiuse - A seguito della pesante allerta emessa dalla protezione civile, numerosi comuni siciliani hanno optato per la chiusura preventiva delle scuole nella giornata di venerdì 25 ottobre. Di seguito la lista (IN AGGIORNAMENTO):CataniaPaternò Belpasso BiancavillaMisterbiancoNoto Barcellona MilazzoTaormina LetojanniGiadini NaxosAli TermeCastelmolaSanta Teresa di RivaRoccalumeraSavoca Furci SiculoForza D'Agro MandaniciScaletta ZancleaFiumedinisiAugustaSiracusaAci castelloLicataAci santantonioComisoAgrigentoPiazza armerinaMessinaRagusaPedalinoSan Giovanni La PuntaAdranoMascaluciaModicaScicliIspicaSanta Croce CamerinaSan GregorioGravina Di CataniaViagrandeBronteGiarreCaltagironeFrancofonteAvolaPachinoFrancofontePalazzoloPorto Palo di Capo PasseroMelilliPrioloCanicattiniLipariEnnaRipostoAci BonaccorsiValverdeCasteltermini