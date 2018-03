Allerta meteo Liguria: forti nevicate in arrivo anche sulle coste. Scuole chiuse a Genova e tanti comuni

Tanta neve in arrivo al nord. Forti nevicate in Liguria anche sulle coste. Scuole chiuse a Genova.

Allerta meteo Liguria/ Una vasta perturbazione atlantica si sta muovendo verso la nostra penisola dove andrà ad interagire con la vasta massa gelida di origine siberiana giunta nei giorni scorsi su gran parte dell'Europa. I primi effetti della perturbazione li stiamo già osservando in queste ore con le prime nevicate in pianura e sulle coste del versante tirrenico, dalla Liguria alla Basilicata, proprio grazie al cuscino gelido presente nei bassi strati.

Inizia a nevicare anche in Liguria, specie sul Ponente, sin sul livello del mare. La fase cruciale del peggioramento nevoso è attesa domani, 1 marzo 2018, con l'arrivo di forti nevicate su buona parte della regione. Ci aspettiamo accumuli nevosi localmente superiori ai 10 cm sulle coste, specie tra Savona e Genova. La neve raggiungerà anche Imperia e La Spezia senza particolari problemi grazie alle temperature molto basse.



Nevicate copiose coinvolgeranno i settori interni con accumuli superiori ai 20 cm, specie oltre i 300-400 metri di quota.



Ancora nevicate sono attese anche venerdi 2 marzo, ma questa volta a quote via via sempre più alte grazie all'arrivo di masse d'aria più miti anche nei bassi strati, le quali spazzeranno via il gran gelo ora presente. Le nevicate interesseranno anche gran parte del centro-nord Italia.

Per la Liguria sarà una vera e propria nevicata da "addolcimento", come avviene esattamente in pianura Padana. Un fenomeno insolito per la Liguria (così come lo sarà anche per la Puglia in nottata), che però ci fa capire quanto "straordinaria" sia l'aria gelida siberiana giunta nel Mediterraneo, molto difficile da spazzar via al primo alito mite da sud.

Ecco l'elenco dei Comuni in Liguria che domani chiuderanno le scuole :

tutti i Comuni della costa e dell'entroterra tra Ventimiglia e Noli (provvedimento automatico con l'allerta rossa)

tutti i Comuni dell'entroterra savonese

Genova

Savona

Vado Ligure

Chiavari

Recco

Bogliasco

La Spezia

Serra Riccò

Arenzano

Cogorno

Sestri Levante

Rapallo

Bergeggi

Quiliano

Albissola Marina

Albisola Superiore

Casella

Busalla

Isola del Cantone

Vobbia

Ronco Scrivia

Lerici

Ceranesi

Campomorone

Per la giornata di giovedì primo marzo sono state sospese anche tutte le attività didattiche dell'Università nelle sedi dell'Ateneo di Villa Hanbury, Imperia, Savona, Genova, Santa Margherita, Chiavari e La Spezia.