Allerta meteo in Liguria: nubifragi stazionari nel savonese, sale il Letimbro. Occhio a Genova a breve

Forti temporali in atto in Liguria, preoccupa il Letimbro, caduti fino a 300 mm nell'interno savonese.

Vi abbiamo parlato poc'anzi dei forti nubifragi in atto nelle zone interne del savonese per effetto di un forte temporale stazionario sviluppatosi lungo una linea di convergenza tra lo scirocco e la tramontana. Stando agli ultimissimi aggiornamenti sono caduti quasi 300 mm di pioggia sulle alture di Finale Ligure, ma gli accumuli sono abbondanti su gran parte della Val Bormida sino a Savona città dove da poco è cominciato un forte nubifragio.

Ricordiamo che è in vigore l'allerta rossa sul ponente ligure e quella arancione sui settori centro-orientali, emanate dalla Protezione Civile:

- Zona A: Rossa dalle 3 alle 15 di giovedì 11 ottobre. Arancione dalle 15 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona B: Arancione dalle 00 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona C: Arancione dalle 6 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20.

- Zona D: Arancione dalle 00 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

- Zona E: Arancione dalle 6 alle 18 di giovedì 11 ottobre. Gialla dalle 18 alle 20 di giovedì 11 ottobre.

Le piogge intense in atto nell'entroterra savonese stanno causando numerosi allagamenti e disagi alla circolazione. Il fiume Letimbro a Savona sta rapidamente crescendo di livello sebbene non abbia ancora raggiunto il livello di guardia.



Il forte temporale auto-rigenerante situato nell'entroterra savonese si sta pian piano muovendo verso est e tenderà a posizionarsi, nel corso del pomeriggio, nel mar Ligure centrale in corrispondenza di Genova.

Previsioni dettagliate per la zona di Genova, continuamente aggiornate: www.meteolive.it/previsione-meteo/italia/Liguria/Genova/oggi