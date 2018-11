Allerta meteo Estofex: vortice instabile, attesi nubifragi e forti temporali

Allerta meteo Estofex - Vortice instabile sull'Italia, atteso maltempo.

Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre) per la giornata di oggi Domenica 4 Novembre 2018.

La situazione sinottica vede l'isolamento di un'insidiosa goccia fredda in quota supportata da un minimo barico al suolo nei pressi della Sardegna. Tale struttura barica, nel corso della giornata odierna, tenderà apportare un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centro meridionali e in particolar modo tra Sardegna e Calabria. Il bollettino di allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 2 was issued across S-Italy ,W-CNTRL, E-Sardegna/Corsica mainly for excessive rain and isolated tornadoes. ”

Ovvero: ” Il livello 2 è stato emesso per il Sud Italia, per le regioni tirreniche centrali, per l'Est Sardegna/Corsica principalmente per eccessive precipitazioni (nubifragi o flash floods) e isolati tornado. ” Come anticipato, le zone maggiormente interessate da forti temporali e fenomeni intensi saranno: Calabria, Sardegna Orientale e Lazio, Campania. Deboli piogge di stampo autunnale anche al Nord Ovest e dalla serata lungo le regioni adriatiche, ma non apporteranno fenomeni di rilievo o di allerta. Puoi consultare (sotto) tutte le mappe utili per osservare l'evoluzione prevista in tempo reale.