Allerta meteo Estofex: tra grandine grossa, nubifragi e forti colpi di vento

Allerta meteo Estofex - Attesi maltempo e forti temporali.

Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre) per la giornata di oggi Giovedì 1 Novembre 2018.

La situazione sinottica vede la presenza sul Mediterraneo occidentale di un una vasta saccatura di origine Nord Atlantica. Tale configurazione barica, tenderà nel corso della giornata odierna dar vita a fenomeni intensi come: forti temporali, nubifragi e grandinate su diverse regioni del territorio nazionale. Il bollettino di allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 2 was issued for the central Mediterranean mainly for excessive precipitation and to a lesser extend large hail, severe wind gusts, and tornadoes. ”

Ovvero: ” Il livello di allerta 2 è stato emanato per il Mediterraneo centrale principalmente per eccessive precipitazioni e in maniera minor per grandine grossa, forti colpi di vento e tornado .” Le regioni maggiormente interessate saranno: bassa Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Basilicata e Calabria. Generalmente più stabile lungo le regioni del medio e basso Adriatico. In nottata possibile ulteriore peggioramento con forti temporali tra Lazio, Campania, Toscana e Sicilia Occidentale. Puoi consultare (sotto) tutte le mappe utili per osservare l'evoluzione prevista in tempo reale: