Allerta meteo Estofex: temporali con possibili grandinate e forti colpi di vento

Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello uno su massimo di tre) per la giornata di oggi, 3 Maggio 2018.

La situazione sinottica vede il transito di un vasto fronte perturbato generato dalla presenza di un vivace minimo barico posizionato sul Tirreno. Inoltre, considerando il periodo particolarmente stabile e mite di questi ultimi giorni, l'energia in gioco accumulata nei bassi strati, risulta essere sufficiente per lo sviluppo di notevole instabilità. L'allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: "A level 1 was issued for central Italy mainly for large hail and severe wind gusts and to a lesser for excessive precipitation."

Ovvero: " Il livello di allerta 1 è stato emanato per il centro Italia principalmente per grandine grossa e forti colpi di vento e in maniera minore per eccessive precipitazioni (nubifragi)". Le zone maggiormente interessate saranno quelle del centro Italia e in particolar modo: Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana e Lazio. Maggiori informazioni verranno fornite nel corso dei prossimi aggiornamenti.