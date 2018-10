Allerta meteo Estofex: marcato maltempo, attesi fenomeni intensi

Allerta meteo Estofex - Attesi fenomeni intensi.

Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre) per la giornata di oggi Lunedì 29 Ottobre 2018.

La situazione sinottica vede la presenza sul Mediterraneo occidentale di un profondo minimo barico in seno a una vasta saccatura di orgine Nord Atlantica. Tale configurazione barica, tenderà nel corso della giornata odierna dar vita a fenomeni intensi come: forti temporali, nubifragi e alluvioni lampo, su diverse regioni del territorio nazionale. L’allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 2 was issued across most of the CNTRL Mediterranean mainly for excessive rain, severe to damaging wind gusts, tornadoes (a significant event is possible) and large hail (a few very large hail events not ruled out). ”

Ovvero: ” Il livello di allerta 2 è stato emanato per il Mediterraneo centrale principalmente per eccessive precipitazioni (nubifragi o flash floods), forti e dannosi colpi di vento, grandine grossa e tornado .” Le zone maggiormente interessate saranno: tutte le regioni del Nord italia, del Centro versante tirrenico e del Sud. Più stabile lungo le regioni del medio e basso Adriatico. In nottata torna a peggiorare anche lungo le regioni centrali e sulla Puglia.

