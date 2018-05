Allerta meteo Estofex: giornata instabile, attesi temporali e grandinate

Allerta meteo Estofex - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello uno su massimo di tre) per la giornata di oggi Lunedì 14 Maggio 2018.

La situazione sinottica vede la presenza sul Mediterraneo centro-occidentale di una goccia fredda di origine atlantica. La presenza di tale figura barica tipica delle stagioni di transizione favorirà lo sviluppo di notevole instabilità pomeridiana. L'allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: "A level 1 was issued across large portions of Central Europe and the West Balkans for extreme rainfall and large hail."

Ovvero: " Il livello di allerta 1 è stato emanato per vaste aree dell'Europa centrale e dell'Ovest dei Balcani per estreme precipitazioni (nubifragi) e grandine grossa". Le zone maggiormente interessate saranno quelle del Nord Ovest Italiano, delle Alpi e di isolati settori del Friuli. Maggiori informazioni verranno fornite nel corso dei prossimi aggiornamenti.