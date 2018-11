Allerta meteo Estofex: attesi fenomeni intensi, occhio a Sicilia e Sardegna

Allerta meteo Estofex - Maltempo al Sud, occhio a Sicilia e Sardegna.







Allerta meteo - Il centro meteorologico europeo Estofex, ha emanato un bollettino di allerta meteorologica (livello 2 su massimo di tre) per la giornata di oggi Sabato 5 Novembre 2018.







La situazione sinottica vede l'isolamento di un'insidiosa goccia fredda tra Nord Africa e Isole maggiori. Questa, nel corso della giornata odierna, tenderà apportare un peggioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centro meridionali e in particolar modo tra Sicilia e Sardegna. Il bollettino di allerta meteorologica riporta la seguente dicitura: “A level 2 was issued for parts of Sicily mainly for excessive rain, large to very large hail, tornadoes (a strong one is possible) and severe wind gusts. ”







Ovvero: ” Il livello 2 è stato emesso per parti della Sicilia principalmente per eccessive precipitazioni (nubifragi o flash floods) grandine grossa, tornado e forti colpi di vento.” Come anticipato, le zone maggiormente interessate saranno le isole maggiori (Sicilia e Sardegna Orientale in particola modo), deboli piogge di stampo autunnale anche al Nord Ovest ma non apporteranno fenomeni di rilievo o di allerta. Tendenza a peggiorare ulteriormente nel corso della nottata. Puoi consultare (sotto) tutte le mappe utili per osservare l'evoluzione prevista in tempo reale.