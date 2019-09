Allerta meteo della Protezione Civile per Giovedi' 19: temporali e venti forti al centro-sud

Maltempo: temporali e venti forti sulle regioni adriatiche Avviso di condizioni meteo avverse del 18 settembreAllerta arancione in Molise e in Puglia. Allerta gialla in 14 regioni

La discesa di aria fredda in quota sta determinando un peggioramento del tempo sulle regioni adriatiche settentrionali, che nelle prossime ore interesserà anche i versanti adriatici centro-meridionali dell’Italia. ll passaggio della perturbazione sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti nord-orientali, con conseguente flessione delle temperature.