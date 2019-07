Allerta caldo al centro nord: bollino rosso domani in diverse citta'

Una forte ondata di caldo sub-tropicale sta investendo in queste ore l'Europa centro-occidentale e parzialmente anche la nostra penisola, in particolare il nord Italia e le regioni tirreniche. Infatti anche la nostra penisola assaggerà nuovamente le roventi correnti africane, tanto che la colonnina di mercurio riuscirà a portarsi a ridosso dei 38-40°C nella giornata di domani 24 luglio.

I termometri registreranno con altissima probabilità temperature vicine ai 33-35°C su gran parte della pianura Padana, con picchi anche di 38°C in Emilia Romagna e basso Veneto. Situazione simile anche su Umbria, Toscana, Lazio e Sardegna dove addirittura si potrebbero raggiungere, localmente i 39/40°C. Andrà meglio sul lato adriatico e al sud grazie a deboli correnti meno calde provenienti dai Balcani che riusciranno in parte a mitigare l'aria.

ALLERTA CALDO IN 5 CITTA'

Il Ministero della Salute ha ufficialmente emanato l'allerta di livello 3 (bollino rosso) per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. Oltre al gran caldo si farà anche sentire l'umidità accumulatasi negli ultimi giorni e che proprio in quest'ultima fase di vita dell'anticiclone raggiungerà l'apice. Il bollino rosso indica la presenza di condizioni di emergenza con possibili effetti sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Allerta di livello 2 (‘bollino arancione’) è stata emanata per Bologna, Frosinone, Genova, Milano, Pescara Rieti, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.