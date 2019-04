Allergia ai pollini: alcuni trucchi su come difendersi

Per i soggetti allergici, l'arrivo della bella stagione porta con sè una serie di problematiche legate alla presenza di pollini nell'aria. Ogni individuo può presentare una particolare sensibilità verso una o più famiglie di piante arboree che sono in grado di scatenare l'allergia. Inoltre di pari passo con l'aumentare della temperatura media annua sul Mediterraneo, stiamo osservando un anticipo della fioritura primaverile , i primi germogli non tardano a manifestarsi nella prima metà di marzo, mentre generalmente le primissime manifestazioni allergiche possono verificarsi già a cavallo tra la fine di gennaio e l'esordio di febbraio.



L'aumento delle temperature porta un incremento nella quantità di pollini rilasciati in atmosfera; alcune piante sensibili all'innalzamento della temperatura, come carpini, faggi e cipressi, possono portare spiacevoli conseguenze per le persone allergiche a queste particolari specie.

Nella vita quotidiana, come possiamo proteggerci dai pollini?