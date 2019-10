Alle porte di una importante fase di tempo perturbato

Gli aggiornamenti serali confermano l'arrivo di un periodo di tempo molto instabile sull'Europa. Viene infatti previsto il consolidamento di un'ampia figura di bassa pressione che nei prossimi giorni tenderà a stabilire il proprio perno sul Regno Unito, coinvolgendo pertanto l'Europa centrale ed occidentale. All'interno di questa circolazione, andranno ad inserirsi diversi corpi nuvolosi accompagnati da una ventilazione vivace che sul bacino centrale del Mediterraneo sarà prevalentemente di tipo meridionale. Con questo tipo di circolazione, le regioni del versante tirrenico e le regioni del nord potrebbero ricevere importanti contributi di pioggia protratti per più giorni consecutivi. Si tratta senza dubbio di una situazione di maltempo autunnale molto consolidata, forse una delle più estese e persistenti della stagione. Ecco la previsione del modello europeo riferita a domenica 3 novembre:

La circolazione di venti occidentali oppure meridionali, risulterà molto tesa, con isobare assai strette che preludono a condizioni atmosferiche localmente tempestose. Possiamo vedere dalle carte previsionali di questi giorni, la presenza di questa ventilazione così intensa, che verrà accompagnata da una retta riduzione della pressione atmosferica sino a valori che potrebbero portarsi anche inferiori ai 1000hpa soprattutto al nord. Oltre alle precipitazioni, questo significherà avere ventilazione in grado di sollevare importanti mareggiate sui bacini occidentali. Ecco la previsione dei venti al suolo nella giornata di domenica 3 novembre: