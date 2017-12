Aggiornamento sul tempo di CAPODANNO: una nuova perturbazione incombe da ovest?

Sarà un termine di dicembre piuttosto dinamico e mutevole quello che ci aspetta in questo scorcio di stagione, nelle prossime ore verrà introdotta sul Mediterraneo aria più fredda di derivazione nord-artlantica e ritroveremo il limite dei fiocchi soggetto ad un ulteriore diminuzione sino a quote molto basse su diverse delle nostre regioni settentrionali, poi i fenomeni si trasferiranno sul centro e sul Mezzogiorno, al nord subentrerà un rapido miglioramento ma le temperature saranno soggette ad una ulteriore diminuzione su tutta la colonna d'aria (giovedì 28).



L'aria polare marittima si concederà una sosta soltanto temporanea sul nostro Paese, lo sviluppo successivo riporterà una distensione zonale nella fascia delle medie ed alte latitudini dell'oceano Atlantico verso il cuore d'Europa, ecco quindi che una figura di alta pressione avrà le carte in regola per espandersi abbastanza agevolmente verso il Mediterraneo, riportando sull'Italia una fase di tempo stabile tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre.



Cosa dovremo aspettarci per Capodanno?



A cavallo tra la notte di S.Silvestro ed il primo giorno di gennaio 2018, una nuova perturbazione, cavalcando la corrente a getto, si porterà rapidamente verso i settori centrali del Mediterraneo. Le condizioni atmosferiche sul nostro Paese saranno ancora anticicloniche ma sulla via di un rapido aumento della nuvolosità in vista per le regioni settentrionali (soprattutto l'angolo nord-ovest) e sui versanti di medio ed alto Tirreno. La ventilazione subirebbe un rinforzo dai quadranti meridionali.



Dove potrebbe piovere?



Nella notte di S.Silvestro le prime precipitazioni raggiungerebbero la Toscana, la Liguria, il basso Piemonte e la bassa Lombardia. Questi 4 settori appaiono quelli più penalizzati, mentre altrove, seppur in un contesto di nubi in aumento, il tempo reggerà per gran parte della nottata. Le condizioni migliori sulle regioni meridionali e sui versanti adriatici. Il contesto delle temperature lungo le coste sarà abbastanza mite, saranno possibili condizioni di freddo umido nelle valli interne e sulla Pianura Padana.



Tenetevi aggiornati su meteolive.it